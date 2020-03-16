好想要脫單但又一直找不到方法，快讓有國師之稱的星座專家唐綺陽老師教教你，12星座的戀愛脫單法，幫助更快速找到對的人。

不只本命星座，上升星座的人也能參考這個脫單戀愛法。（圖／翻攝自女人我最大）

火象星座 牡羊、獅子、射手

火象星座是個愛面子的星座，唐老師認為減肥改變自己的形象是一個好方法；也可以玩交友APP，但是心態要平常心；也能求神拜佛；工作的合作對象也可能會認識到。她也補充火象星座如果有桃花，會是長久的桃花。

土象星座 金牛、處女、摩羯

處女座是土象星座中桃花最旺的，土象今年都有機會秀出來。如何找到一個表現的舞台最重要，如：改變造型，大家有機會從心認識你。報名健身運動也很好，把自己的能量提高，自己也能亮起來；多和親友聚餐，多交新朋友或是出國旅行都是好方法。

風象星座 雙子、天秤、水瓶

今年風象星座挑戰大，必須從根做起。可以考慮搬家、改變家中擺設；父母親友介紹相親，平常都是豬隊友的人可能今年會變神隊友；親友婚禮也能參加，多去社交場合；多社交去夜店酒吧冒個險吧，但不要喝太多以免危險。

水象星座 巨蟹、天蠍、雙魚

今年朋友是貴人，自己人際關係也不錯，多參加社團活動、講座、聯誼、組隊旅遊、打手遊都是好方法。

12星座做什麼會有桃花？

(中時電子報)