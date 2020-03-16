指揮中心今天公布案59高中生的進一步疫調，目前共調查66位、居家隔離55，其餘採自主健康管理，居家隔離的名單中包含密切接觸者的家人8位、2位朋友、老師7位，另有3位自主健康管理，同班同學中則有36位居家隔離，接下來也會依照相關行程進行接觸者匡列。

北部高中生案五九昨天被發生確診，但他在一月前往希臘度假，至三月五日才返國，十二日發病，但指揮中心卻仍認為是在境外所感染，排除國內感染的可能，指揮中心執行官周志浩表示，之所以判斷該個案為境外移入是依據該個案所待的國家發病比例非常高，且該高中生生活單純，加上國內目前接觸感染的機率低，因此才會這樣認定。

指揮官陳時中補充，這幾個案子究竟是境內還是境外相信是非常明確的，透過相關症狀或發病時間就可以正確判斷，周志浩則說，若該案有更明確的證據會再做其他考量。

國內北部高中校園出現確診個案，多個縣市開出第一槍，宣佈禁止高中以下師生出國，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，部分縣市實施管制措施為地方自治範圍，中央會予以尊重，但仍強調這段時間若仍堅持要出國，前往第三級警示地區，就會被列為故意、明知故犯者，考慮取消防疫補償並公布姓名。

(中時 )