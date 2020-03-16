五名貿易界消息人士週五表示，沙烏地以每桶最低25美元的價格向市場大量供應原油，特別是瞄準歐洲和亞洲使用俄羅斯原油的大型煉油廠，升高對俄羅斯的搶市大戰。

消息人士指出，沙烏地阿美向他們表示，4月將供應所有額外要求的數量；這些消息人士來自石油業巨擘及煉廠，他們都有在歐洲加工原油。

消息人士先前向路透表示，沙烏地也試圖取代俄羅斯在大陸及印度買家中的地位，但並非所有煉廠都能夠取得他們想要的數量。

油輪運費大漲，因沙烏地初步已經租用了約31艘超級油輪來額外運送石油，其中包括運往美國；美國對於俄羅斯石油需求通常偏低。

油價自年初以來已經下跌一半，因為新冠疫情衝擊需求，而且此前俄羅斯和OPEC未能達成新的減產協議。

莫斯科拒絕支持加大減產力度，稱疫情的影響可能比想像的還要嚴重，沙烏地則針鋒相對，宣佈增加產量並承諾將供應量增至紀錄高位。俄羅斯目前表示不打算回到談判桌，儘管它面臨沙烏地超常規措施的壓力。

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)週五稱，迄今沒有看到恢復與OPEC+盟友談判的理由，4月可能將石油產量增加20萬桶/日。

相比之下，沙烏地已聲言在4月將產量提高260萬桶/日，其中包括釋放庫存。阿拉伯聯合大公國等其他海灣產油國也不得不加入這場市場市占爭奪戰，已宣佈增產。

沙烏地大幅降低了石油官方售價。交易商表示，阿拉伯輕質原油和中質原油的售價為鹿特丹到岸價每桶25-28美元。

週五，阿布達比國家石油公司(ADNOC)也對其4月穆爾班原油給予大幅折扣，歷史上首次公佈遠期價格。該公司以往是以追溯方式定價。

根據路孚特Eikon的數據，俄羅斯主要的烏拉爾原油報價為鹿特丹到岸價略高於每桶30美元。

「我們對分配很滿意。4月份的要求已經得到確認。如果價位還是那麼有吸引力，我很期待5月份，」參與磋商的一家歐洲石油公司的交易員告訴路透。

消息人士稱，包括道達爾(Total)、BP、埃尼集團(Eni)和SOCAR在內的歐洲煉油企業都已確認4月份得到了額外的沙烏地原油供應。

(中時電子報)