76萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光

受新冠肺炎疫情影響，全球航空業因旅客大減減少航班複飛，也讓部份機票一票難求。據陸媒報導，大陸海航集團旗下的「金鹿公務航空」，在推出售價18萬元(約合台幣76萬)倫敦飛上海包機航線後，一共40張的機票被秒殺，引發關注。

據陸媒《新浪新聞》引述《南方都市報》報導，該報記者從金鹿公務的一名工作人員了解並獲證實。據該趟航班介紹，將在3月18日從倫敦出發，途徑日內瓦後抵達上海，座位數為40個，單個座位售價18萬元起。機型為787公務機，航班預訂人數已經超員，將視情況決定是否開下一趟。

另外，報導也指出，該航空的公務艙價格則為2萬餘元至5萬餘元不等，票數也所剩不多。所有倫敦飛上海航班均需要轉機。

金鹿公務總經理運啟驥近日接受媒體採訪時表示，該航空公司的公務機客戶，一般都是私人客戶，受疫情影響，搭機客戶的外出計畫減少。隨著各國入境及停留政策的逐步縮緊，客戶在國際間移動也進一步受限。目前金鹿公務平均每天航班量已經降到12班次以下。

(中時電子報)