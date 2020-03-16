欣高（9931）因家庭用戶數增加、以及農曆尾牙拉升商業天然氣用量，今年2月天然氣用量達665萬度，年增13.10％，欣高去年財報雖然尚未經過會計師核閱，但16日董事會先行通過決議，配發1.30元股利，與去年股利水準相同。

欣高16日董事會決議，擬配發現金股息0.50元，盈餘轉增資無償配發股票股利0.80元，合計1.30元股利。

欣高董事長陳建東表示，國際油價暴跌，對天然氣公司並無價格的直接影響，因為，天然氣公司賺取的是一定比例的獲利，與價格無關，此次國際原油每桶殺破30美元，反而會激勵更多的工業用戶，採用天然氣，取代重油，有助天然氣用量的增加。

陳建東指出，欣高2019年因家庭用戶減少用量，導致去年整體天然氣銷售，比2018年的用氣量，大幅減少137萬度，不過，今年1月單月雖然續減約16萬元，但是，2月單月已經回升，成長大約13.10％，從665萬度上揚到588萬度。

他說，2月單月天然氣用量增加，主要是家庭用戶數量增加了，加上剛好碰到農曆尾牙，助漲餐廳等商業天然氣用量，對於3月的商業用量，因「新冠肺炎」（COVID-19）疫情關係，餐飲生意大受影響，相對保守很多。

(工商 )