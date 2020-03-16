總統蔡英文今日參訪生產隔離衣的聚陽實業，她表示，政府已經做了初步決定，就是政府機關、公立醫院、醫療機構、軍事單位，包括國軍所使用的用品，希望朝全部都是國產規劃，如此，平時就維持一定的國內需求量生產，在緊急時候隨時可以補充。

繼口罩國家隊後，蔡英文指出，台灣防護衣跟隔離衣的國家隊也已經成形了，這是令人振奮的消息，尤其高等級防護衣，從原料到製成最後的產品，全部100%在台灣生產，對台灣來講，這是非常重要的戰略物資，可以100%在國內生產，她感到非常心安跟感謝。

她表示，隔離衣110萬件在國家隊努力之下，已經都快要交貨完成，防護衣也要開始進行量產。她相信，這對國人而言，是令人振奮安心的消息。

對於聚陽在簡報時提到，希望將來能夠在平時提高庫存量，蔡英文說，這次疫情經驗當中，政府已發現很多非常重要的戰備物資，希望在國內維持一定的生產能量，她相信，防護衣跟隔離衣一定是戰備物資的重要項目。

(工商 )