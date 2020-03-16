衛福部長陳時中今（16）日表示，由於近日國內新冠肺炎確診個案均為境外移入，且多與國外旅遊相關，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，將從17日起，符合兩種情況者，將無法領取防疫隔離補償（每日千元），還要加徵必要費用，並且公布其姓名。

陳時中說，自3月17日起，國人於指揮中心發布「國際旅遊疫情建議等級「第三級國家或地區後，「非必要卻前往」，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要之費用，費用將另外公布。

此外，若民眾入境「填寫檢疫通知書資料不確」，包括提供不實聯絡資料或漏填，也不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10～100萬，並將公布其姓名。

指揮中心表示，各界反映少數民眾為了申領防疫補償而刻意出國，導致防疫隔離補償的美意遭到濫用，且有部分民眾於檢疫通知書記載不實或疏漏，增加負責追蹤的地方政府民政、警政及衛政人員負擔，恐成為防疫破口。為避免民眾心存僥倖貪圖一時快樂，罔顧國內社區防疫安全，浪費珍貴之防疫及醫療資源，故訂定此規定，以降低疫情對國人健康的危害。

指揮中心也提到，考量因旅遊、商務、訪友等目的來台短期停留而無納保義務的外籍人士，於國內發病後必須經由檢驗才能排除感染，為避免增加國內防疫成本負擔，指揮中心宣布，自17日起，自「旅遊疫情建議第三級『以外』的國家、地區」，來台短期停留之外來人士，且無健保卡者，於入境後發病，除需自付門急診醫療費用外，也需自付檢驗費用。

指揮中心進一步指出，來台短期停留之外籍人士於入境後出現症狀時，如為實施居家檢疫，或為確定病例接觸者實施居家隔離者，皆符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義，須接受隔離治療及採檢，隔離治療及檢驗費用由政府負擔；其餘醫療費用則依「全民健康保險法」第9條及第43條規定，屬健保保險對象者需支付部分負擔，未加保健保者須自付全額。

(工商 )