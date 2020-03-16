2019年度國片票房冠軍、全臺賣破2.6億票房的電影《返校》friDay影音即日上架，已有不少觀眾將之放入預約片單，等待收看或重溫劇情。22歲女主角王淨因演出該片身價水漲船高、獲封「國民學姊」，更一舉入圍金馬獎影后，她日前接受friDay影音快問快答挑戰，笑說「當演員是人生中做過最瘋狂的事」，本身也是暢銷作家、筆名「菌菌」的她，還說若不是當演員，就會想當編劇，對演藝創作熱愛可見一斑。

王淨在《返校》中飾演翠華中學的「學姊」方芮欣，和金鐘視帝傅孟柏飾演的張明暉老師上演一場禁忌師生戀，卻也讓彼此深陷泥淖。談到戀愛經驗，問她對另一半做過最貼心的事，王淨回答：「努力學做他最喜歡吃的一道菜！」透露那道菜是「蝦仁炒蛋」，卻也糗說：「但最後失敗了，所以不重要。」至於問到「如果可以選擇不當人，想當什麼種動物」，她則打趣說：「我想當我家的狗，他叫勘吉，是隻米格魯！」

《返校》不僅在金馬獎上大放異彩，獲12項提名、拿下最佳新導演、改編劇本、視覺效果等5項獎，更在國際上頻頻受到肯定，獲選包括釜山國際影展「午夜狂熱單元」、鹿特丹國際影展「明日之聲」、波多奇幻電影節競賽、阿姆斯特丹亞洲影展、邁阿密影展競賽、克利夫蘭國際影展競賽、芝加哥Asian Pop-Up Cinema，以及入圍第39屆香港電影金像獎最佳亞洲華語電影，讓臺灣電影躍上國際舞臺。《返校》於friDay影音即日上架。

(中時 )