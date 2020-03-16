日前韓國新增數起新冠肺炎確診病例，經追查來源後發現與秘密教會「新天地」有關，國內許多宗教活動為防止疫情擴散，也紛紛延期、取消。有網友16日在《Dcard》分享因疫情而失控的家裡狀況，指出爸爸因媽媽執意要參加宗教集會，憤而向媒體檢舉，令他無法理解。

貼文網友表示，台灣雖然實施一層層防疫措施，卻沒辦法成功安撫家人，爸爸無法接受媽媽參與宗教室內活動的堅持。

即便花了好幾天時間說明，活動有按照政府的規定安排，例如：全員戴口罩、量體溫、隔排坐，網友崩潰指出，爸爸聽到媽媽仍要去參與，「他做了我一輩子都無法理解的事情。他竟然向新聞投訴！」

網友形容，知道當下真的是晴天霹靂，他不明白為何需要到這個地步，還讓媽媽連哭兩天，「但是我爸那得意洋洋的模樣在這幾天也消逝」，可能發現其他家人沒什麼反應，網友爸爸便惱羞成怒的開始控制家人的生活作息。

網友與貼文者持有不同看法。（圖／截自Dcard）

針對此次事件，網友認為，爸爸不應心情不好就拿家人出氣，知道這是對家人的關心，卻用錯方式。「你怕死，我們也怕死；我們都是成年人，是時候該放手了。」

文下其他網友卻提出不同想法，「我覺得這麼危險的時刻，真的不要硬要欸，不要等到真的中標才……」、「做得好！」、「覺得宗教跟同好會一樣，這種時期還是先避免比較好。」（實習記者范姜佳鈺）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)