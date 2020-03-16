台中市大肚區自強市場銀樓15日發生金項鍊竊盜案，洪老闆展示一條與被偷項鍊同重（1兩）的項鍊。（黃國峰攝）

台中市大肚區自強市場銀樓15日發生金項鍊竊盜案，女嫌男性打扮，趁老闆不注意時將一條重1兩、價值約5萬8千元的項鍊，塞入她的外套口袋中。（業者提供／黃國峰台中傳真）

台中市大肚區自強市場銀樓15日發生金項鍊竊盜案，女嫌男性打扮，趁老闆不注意時先將一條項鍊移至左手合起來，隨後再障眼法轉換至右手，塞入她的外套口袋中。（業者提供／黃國峰台中傳真）

台中市大肚區自強市場一間銀樓，15日中午發生一起金飾竊案，一名女性竊嫌佯稱要買給父親，請洪姓老闆拿出金飾給她挑，趁老闆不注意時，偷偷將其中一條約一兩重的黃金項鍊，價值約5.8萬元，塞入口袋中，並以要去領錢為由逃離現場，整個過程被網友Cloud Hong上傳至《沙鹿之美》臉書上，呼籲大家一起揪出嫌犯，台中市警局烏日分局瑞井派出所指出，已鎖定特定對象，積極查緝中。

洪老闆指出，該女嫌按鈴進門後，就拿出現金9萬元展示，表示要買給父親金項鍊，大概可買多重？老闆表示大概一兩半，接著老闆拿出一整排金項鍊給女嫌挑，並一一秤重確認重量，女嫌東扯西扯轉移老闆及老闆娘注意力，趁機將其中一條金項鍊，偷偷塞入右邊口袋中，隨後又選了一個戒指，連同之前選的項鍊共約11萬多元，女嫌表示還差3萬元，以要領錢為由離開。

臉書社團《沙鹿之美》網友Cloud Hong PO出該女賊犯案過程，監視器畫面顯示，女嫌靠在展示櫃上，用右手拿取一條項鍊後擺至左手合起來，並將手移往身體旁，左手手心向下，靠著櫃台與身體的掩護，右手伸到左手之下，瞬間將項鍊從左手移至右手，右手順勢將項鍊塞入外套右邊口袋，整個過程約9秒。

中市警局烏日分局瑞井派出所長葉承蔚指出，業者在竊嫌離開後清點金飾，發現短少一條約1兩重的金項鍊，價值約5萬8千元，業者於下午3點報案，警方除調閱店內監視器畫面外，也積極查訪竊嫌行經的監視器畫面，針對可疑對象及可以車輛調查，目前已經掌握特定犯罪嫌疑人，積極查緝中。

(中時 )