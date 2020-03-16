新北市勞工局16日於捷運環狀線大坪林站舉辦視障按摩旗艦店開幕活動，邀請2019世界棒球12強國手兼隊長胡金龍擔任代言人，新北市長侯友宜（左一）替胡金龍（左二）按摩。（葉書宏攝）

新北市勞工局16日於捷運環狀線大坪林站舉辦視障按摩旗艦店開幕活動，邀請2019世界棒球12強國手兼隊長胡金龍擔任代言人，新北市長侯友宜（左）與胡金龍（右）一起宣傳行銷方案。（葉書宏攝）

新北市勞工局16日於捷運環狀線大坪林站舉辦視障按摩旗艦店開幕活動，邀請2019世界棒球12強國手兼隊長胡金龍擔任代言人，新北市長侯友宜（左）與胡金龍（右）一起宣傳行銷方案。（葉書宏攝）

新北市勞工局16日於捷運環狀線大坪林站舉辦視障按摩旗艦店開幕活動，邀請2019世界棒球12強國手兼隊長胡金龍擔任代言人，新北市長侯友宜（左四）與胡金龍（左五）一起揭牌。（葉書宏攝）

新北市勞工局16日於捷運環狀線大坪林站舉辦視障按摩旗艦店開幕活動，邀請2019世界棒球12強國手兼隊長胡金龍擔任代言人，新北市長侯友宜（左四）與胡金龍（左五）一起揭牌。（葉書宏攝）

新北市勞工局今（16日）於捷運環狀線大坪林站舉辦視障按摩旗艦店開幕活動，邀請2019世界棒球12強國手兼隊長胡金龍擔任代言人，市長侯友宜更是穿上制服客串按摩師。侯友宜強調，受到新冠肺炎衝擊，更不能忽視弱勢族群，給予視障者鼓勵。

新北市政府近年積極於醫院、車站、運動中心等公有空間設置按摩小棧，於環狀線大坪林站打造第24家視障按摩旗艦店，昨盛大開幕。侯友宜說，「非常感謝能為視障朋友找到這麼好的地方，讓他們有更好的機會靠自己的力量照顧自己。」

侯友宜表是，受新冠肺炎疫情影響，環狀線沿線的消費狀況並不理想，但考量到按摩是視障朋友最重要的工作方式，希望市民以行動支持弱勢族群。特別與富邦悍將職棒隊合作，推出4款結合胡金龍球員卡的即時刮刮樂，期望藉代言人的影響力促進消費，既能幫助弱勢族群，也能消除民眾疲勞。

值得一提，侯友宜及勞工局長陳瑞嘉化身為胡金龍及嘉賓的按摩師。侯友宜開玩笑說，自己也是受過訓練的，因為按摩手法跟他當警察時的柔道施力非常類似，胡金龍則打趣回應「按摩還是交給專業的來啦！」

陳瑞嘉表示，大坪林店以日式無印風結合幾何造型為主，打造富有質感又不失溫度的療癒系紓壓空間，除了設置獨立空間的按摩床之外，也規畫養生足浴SPA區，讓忙碌奔波的通勤族與市民朋友能夠徹底消除疲勞及紓解壓力。

慶祝大坪林旗艦店開幕，舉辦「消費200元送10分鐘按摩」的活動，即日起1個月還有「感恩月滿千送百」、「按摩推廣」、「網路抽獎」等多元行銷活動，獎項共計8888份，總價值達60萬元以上。民眾可以按讚加入「新北勞動雲臉書粉絲團」，掌握最新消息及活動，以行動支持視障按摩，擊退疲勞，讓身心徹底FUN鬆！

(中時 )