倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開低下殺，終場重挫411.1點，跌幅4.06％，收在9,717.77點，櫃買指數同步收黑，終場大跌5.16點，跌幅4.18％，以118.28點作收。

三大法人方面，外資續賣333.54億元，投信續賣0.47億元，自營商轉賣40億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買進3,058口多單，累計淨多單部位為37,976口，心態呈現相對謹慎保守。

個股方面，本周納入投資組合的世紀鋼，成功搶搭新基建商機，訂單滿手，雖股價16日在創波段新高後，因盤勢關係而壓回，但只要量價不失控並守穩10日線或月線之上，後市大漲再創新高的機會仍可期待。

新冠肺炎疫情襲捲歐美國家，美國總統川普宣布全美進入緊急狀態，並透過各種手段積極救市，包括挹注500億美元的聯邦資金抗疫，激勵道瓊指數13日狂飆近2,000點，創史上單日最大漲點外，也下令採購原油以補滿戰略原油儲備（SPR），同時提出降低薪資稅等措施。

此外，美國聯準會（Fed)、日本央行、歐洲央行（ECB）、瑞士央行、加拿大央行、英國央行等六大央行聯手救市，確保在新冠肺炎下，全球美元流動性無虞，Fed更於16日再度降息，將聯邦基準利率調降至0～0.25％，並啟動高達7千億美元的量化寬鬆（QE）計畫。

大陸方面，政府積極推動企業復工、復產，同時北京市、福建省、河南省、雲南省及江蘇省等地接連宣布2020年重大項目投資計劃清單，總計投資金額逾人民幣11兆元。大陸央行16日也宣布實施規模5,500億元人民幣的定向降準。

全球財政及貨幣政策刺激力道之大，為歷年罕見，但亞股16日仍全面走跌的主因仍是市場的恐慌心理，在新藥及疫苗還未研發完成前，投資人擔心全球經濟恐將進入大蕭條，加上油價崩跌，以及美股數次觸及熔斷機制等因素，導致各國股市未能有強力反彈。

然而每當市場過度恐慌下殺過後，往往有報復性反彈將伴隨而至，投資人無須過度悲觀，目前就待東風到來，預期美股16日表現只要不差，台股17日則有強彈行情可期。

(工商 )