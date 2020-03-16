永誠國際投顧分析師李忠興指出，亞股16日呈現走低，目前開盤的歐股跌幅約8～10％，再創回檔新低。疫情在歐美國家擴散的速度超乎市場預期，對消費信心的影響尤其深遠。
他表示，美國聯準會（Fed）一口氣降息4碼，將聯邦基金利率足足降1個百分點，且至少增加債券持有規模7,000億美元，因為一次降足，反倒使投資人擔心，Fed降息至此，未來將無抵擋經濟衝擊的工具可用。
台股13日融資再減104.2億元，融資金額減幅8.29％，但融資張數減幅僅6.31％，張數減少的幅度明顯小於金額減少的幅度，意即仍有約三成的投資人用補現金的方式，企圖拉高融資個股的維持率。然而，若國際股市持續向下，斷頭的危機恐將隨時引爆。
個股方面，本周納入投資組合的圓展，疫情持續在歐美各國擴散，其推出的USB雲端視訊會議方案，免去面對面拜訪客戶、頻繁商務出差，低檔連續三日見到外資買盤，16日再度受市場青睞。
(工商 )
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