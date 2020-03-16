央行今公布109年2月銀行辦理人民幣業務，截至109年2月底，外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理人民幣業務之家數分別為65家及57家，合計OBU和DBU的人民幣存款餘額為2519.31億元，創6年來新低。央行外匯局行委陳婉寧表示，人民幣存餘額下降，主要是電子貨款支付三角貿易貨款所致，同時，2月有3檔人民幣計價的目標到期基金發行，也使人民幣存款利率下滑。

陳婉寧表示，2月人民幣兌美元貶值約1.24%(以2月27日計），而新台幣兌美元貶值約0.26%，2月新台幣兌人民幣呈現升值走勢。

近期主要亞洲國家的人民幣存款，包括香港、新加坡和南韓都呈現下滑。香港1月底人民幣款餘額為6125億人民幣，新加坡去年12月底的人民幣存款餘額為1180億人民幣，南韓1月人民幣存款餘額為82億元。南韓元月的人民幣存款月減幅達19%，南韓對中國的貿易依存度高，是較值得留意之處。

(時報資訊)