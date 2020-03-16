教育部16日宣布，為了配合中央流行疫情指揮中心發布109年3月14日起從歐洲27國返台者均需居家檢疫14天，以及3月15日公布北部高中校園首例境外移入確診病例，16日通報各校應主動聯繫返台教職員工生，掌握須居家檢疫及自主健康管理者動向，給予關懷並提醒其正確防疫觀念，若有隱匿造成校園成為防疫破口，將依校內獎懲規定追究其責任。同時也會規劃教學、行政及學習等相關銜接措施，以維護校園安心學習環境及教職員工生權益。

教育部指出，為落實教職員生健康管理措施，已請各級學校務必配合下列事項：

一、主動聯繫返台教職員工生：

1.即日起從境外返臺之教職員工生（包括境外生），學校均須主動聯繫，確認是否須居家檢疫或自主健康管理。

2.請向校內教職員工生宣導，如因個人行程出遊返國者，請務必將旅遊史主動告知學校，以利學校安排健康管理相關措施，如因隱匿而造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究其責任。

3.另請提醒校內教職員工生於出國期間，倘與確診病例有所接觸者，返台入境時應主動誠實申報，並通報1922防疫專線及學校。

二、學校經聯繫，確認須居家檢疫者後，請配合如下：

1.為境外師生者，除教育部每日依移民署通知，主動通報學校的名單外，也請學校依教育部109年2月10日「港澳學生管理及防疫措施」通函，與地方窗口做好每日居家檢疫名單交接，並安排隔離宿舍。

2.為本國教職員工生者，須在自家進行居家檢疫，惟仍請學校掌握、關懷渠等教職員工生，並提醒擅離居家檢疫住所將被開罰，同時妥慎安排學生相關教學、行政、學習等銜接措施，以避免教職員工生返回學校。

三、學校經聯繫，確認須自主健康管理者後，請配合如下：

1.自主健康管理者依指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」規定，應儘量避免出入公共場所，請積極安排其在家或宿舍休息，不要到校。

2.配合在家或宿舍休息之學生，無須核給假別且不應將其列入缺課紀錄，並應同時提供安心就學方案及安排學習銜接措施；另有關教職員工部分應請病假，但不列入學年度病假日數（惟自109年3月13日起非因公奉派出國，且返國後經衛生主管機關列為自主健康管理對象者，列入學年度病假日數，或改依其他假別辦理），並請同時安排相關教學及行政工作銜接事宜，以維護權益。

指揮中心同時建議，自109年3月16日起，從境外返台學生（包含過去14日曾有國外旅遊史者），如非前述居家隔離、檢疫、自主健康管理等對象，但自返台日起外出及上學期間，仍應每日全程配戴口罩、勤洗手、早晚量測體溫直到14天期滿為止。

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(中時電子報)