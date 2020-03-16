新冠肺炎疫情擴散，南亞國家印度，謠傳疫情傳播和雞隻有關，當地的卡納塔克邦（Karnataka）居然還有農民，為此將6000多隻雞活埋！

據《印度時報》報導，由於社群媒體上流傳，「吃雞」會導致新冠肺炎病毒擴散的流言，導致當地雞肉需求下滑、價格幾乎跌五成，雞肉價價格受到影響，每公斤售50盧比至70盧比（約新台幣20至28元），跌至現在的5至10盧比（約新台幣2至4元），養殖成本遠遠高於售價，讓農民們苦不堪言。

一位叫做農民馬坎達（Najeer Ahmed Makandar），甚至將飼養的6000多隻雞活埋，他表示，花了近60萬盧比養這些雞，若拿一隻重達2.5公斤的雞來比較，現在最多只能給25盧比，換算下來乾脆將雞隻活埋還划算，不能再虧本了。

然而，關於冠狀病毒能透過雞隻傳染的謠言在印度的WhatsApp訊息平台上流傳，促使當局上周發布聲明闢謠，表示食用雞肉是安全的，但民眾寧可信其有心態下，紛紛避免吃雞，有專家指出，對於新冠肺炎的恐慌，雞肉需求持續下降，若這種情繼續維持，會有許多農民可能不得不另謀生計。

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(中時電子報)