額溫檢測卡可隨身攜帶，隨時都可量測體溫，並且能重複使用。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，市面上額溫槍大缺貨，台中市沙鹿區美仁里長陳建良自掏腰包10萬元，製作5000片額溫檢測卡，16日贈送沙鹿國中及沙鹿國小師生等使用，方便家長在家先行幫孩子量測體溫，配合教育局防疫「雙軌分流」政策。

額溫檢測卡捐贈儀式上午在沙鹿國小舉行，里長陳建良將額溫檢測卡贈送給沙鹿國小校長王銘男及沙鹿國中校長王秀如，兩校則回贈感謝狀，教育局長楊振昇也到場見證。

楊振昇表示，教育推動「雙軌分流」方式，由家長先行在家為孩子量測體溫，到學校再由老師協助測量額溫，二道防線努力做到防疫滴水不漏，感謝里長陳建良捐贈額溫檢測卡。

陳建良表示，日前曾贈送2000片額溫檢測卡供里民使用，因為體積小、攜帶方便，只要放在額頭5至10秒，即可測量出有無發燒，還可重複使用，里民踴躍索取致供不應求。

陳建良說，鑑於市面上額溫槍缺貨，才斥資10萬元製作5000千片額溫檢測卡，贈送沙鹿國中及沙鹿國小，讓家長先行在家幫孩子量測體溫。

沙鹿國小校長王銘男、沙鹿國中校長王秀如深表感謝，認為有助減輕學校教師防疫工作負荷。沙鹿國小家長會長陳建忠說，目前額溫槍缺貨，許多家長因買不到，無法事先為孩子量測體溫，有了可重複使用額溫檢測卡，對防疫有很大助益。

(中時 )