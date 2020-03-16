新型冠狀病毒自去年年底在中國大陸出現，目前多數科學家認為，病毒可能起源於蝙蝠，然後透過中間宿主動物再傳給人類，目前中間宿主動物還不明朗。雖然如此，泰國偏遠地區的村民，仍然定期進入蝙蝠山洞裡收集糞便，這是一種營養豐富的農作物肥料。

路透社報導，儘管泰國已有114例新冠病毒感染病例和1起死亡，但是住在西部叻武里府的蝙蝠糞便採集者Jaew Yaemjam來說，這些事都與他無關。

現年65歲的Jaew說：「我不擔心疾病問題，新冠病毒又不是從這裡產生的。」

Jaew前往的蝙蝠洞，是當地著名的蝙蝠洞寺(Wat Khao Chong Phran)，寺廟的山洞裡住著成千上萬的蝙蝠，每天的黃昏，就看到如同黑影的上萬蝙蝠飛離山洞，是當地的一大奇觀。此時採糞者才會帶著鏟子與水桶進入山洞裡採集，以免驚擾蝙蝠。有些人已經收集了數十年，不止泰國，緬甸、越南的村民也有相似的工作。

糞便收集始於幾代人之前，當時主持寺廟的方丈，邀請村民幫助清理洞穴，然後形成一種產業，糞便每桶6美元，富含氮，磷和鉀等化學物質，廟宇提供給農民來施肥，可以改善農作。

被問到擔不擔心蝙蝠身上帶原的多種疾病，這些採糞者說，他們從未遇到過任何健康問題。

Jaew說：「我收集蝙蝠糞、鳥糞已有40年了，並且從未生病。我也有防護工具，就只是用塊布遮住我的臉，此外真的沒什麼。」

(中時電子報)