台大護理師教學林口派出所員警隔離衣穿脫程序與技巧。(林口警分局提供╱吳亮賢新北傳真)

新冠肺炎疫情持續延燒，警察除協助執行各項防疫工作，也與民眾第一線接觸，為被傳染之高風險群，為此各分局配有口罩、酒精、消毒水、隔離衣等防疫用品，林口警分局林口派出所日前也特別邀請台大護理師至所內，指導員警隔離衣穿脫程序與技巧，提高員警防疫觀念。

林口警分局指出，如居家檢疫對象有疑似離開住家的情況，轄區員警就會立刻前往現址查看，為避免員警有被傳染之虞，必要時，會視情況佩戴護目鏡、隔離衣等配備。

林口派出所長楊凱文表示，平日除要求同仁勤洗手與消毒，落實口罩丟棄程序與酒測「望、停、測、拋、消」五步驟防疫流程，民眾前來洽公時，也會先以額溫槍檢測是否有發燒狀況，此外，日前也特別邀請台大醫院護理師為同仁增進防疫知識，指導口罩配戴及隔離衣穿脫程序與技巧，令所內同仁都獲益匪淺。

面對疫情挑戰，林口警分局長陳保安表示，警方執法無因防疫而有所懈怠，未來仍將持續落實執行各項勤務，確保治安、交通的穩定，以保障居民安全。

(中時 )