新冠肺炎疫情擴大，內政部擬定具體異地辦公機制，並於今(16)日下午於警政署辦理異地辦公模擬演練，包括部次長分流辦公、設備運作、異地資訊交換，透過超前部署，確保未來爆發辦公室群聚感染時，內政服務不會中斷。

內政部表示，異地辦公將規劃部次長分流辦公，政務次長花敬群、常務次長邱昌嶽分別進駐國家住宅及都市更新中心、警政署異地辦公；部長徐國勇及政務次長陳宗彥則留內政部原機關辦公；部本部同仁亦擇定警政署及部外單位資訊中心作為異地辦公之主要場所，各單位均已排定人員名單，只要一聲令下即可進駐。

內政部人事處副處長姜碧琳進一步說明，目前內政部員工共計598人，除了內政部外，分別分散在住都中心、警政署、資訊中心等單位。異地辦公機制將部本部102名各「職務代理人」遷出分散在上述單位辦公，例如部長、處長坐陣內政部，次長、副處長就會安排至異地辦公室，以維持基本核心業務運作。

為使各項主要業務能順利遂行，內政部也將疫情區分未有社區傳播、發生社區傳播及辦公室發生確診個案等3個階段，適時採異地辦公、居家辦公、強制輪休及科間業務支援等應變措施，確保人力運用彈性與業務不中斷。

內政部說明，各階段人員調配、異地辦公場所、事務機具、電腦設備均已於13日整備完成，當啟動異地辦公作業時，部分同仁將分別進駐不同異地辦公地點，透過網路、視訊會議等進行異地資訊交換，讓所有內政服務皆如常運作。

同時，對於排定居家辦公的人員，已完成資訊安全監控防護及VPN設備連線測試，讓同仁可以從家中透過網路連線至內政部辦理相關文書作業，在兼顧資訊安全下，不會讓疫情停止行政機關的公務運作。

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(中時電子報)