高雄地檢署特地挪用運送羈押人犯的停車場空間，作為「防疫偵查庭」，並採一次性塑膠布隔離設計，確保訊問安全。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

因應新冠肺炎疫情延燒，人員進出頻繁的司法機關也備戰。高雄地檢署日前成立「疫情應變專組」，3月起啟動「防疫偵查庭」、署內視訊會議系統，疫情嚴重時也將啟用「遠距開庭系統」，人員也將配合採分區辦公制，降低群聚感染風險。

高雄地檢署2月26日便針對疫情擴散、成立「疫情應變專組」，盤點各行政科室核心業務及防疫措施，預先規劃人力運用及辦公場所應變計畫，13日更進一步在通風良好的大禮堂舉辦「疫情應變專組」會議，測試線上會議系統。

會議上，20位雄檢人員均配戴口罩，每張會議桌僅坐1人，桌與桌相距至少1公尺。眾人也針對因應疫情採購的線上會議系統進行壓力測試，該系統可容納25人上線，確保在疫情嚴重、隔離時，署內仍可保持橫向聯繫。

襄閱主任檢察官曾靜雅表示，地檢署針對疫情發展不同階段已擬定人力運用、異地或分區、居家辦公等配套措施，待行政院針對疫情下令後就能迅速配合啟動。

除署內檢察官原本就為分區辦公室之外，資訊、人事、會計、分案等「科室」必要時就會分散人員，以不再同一空間辦公為原則。此外，除檢察官開庭、法醫相驗等外勤需求，書類、閱卷等工作可機動調配為在家工作，一切以維持現有機關員額3分之2以上為原則。

目前雄檢每位檢察官均有5名職務代理人，署內也採購線上會議系統以備分區辦公、隔離的不時之需。地下室一樓也改設「防疫偵查庭」，出入口動線不重複，檢察官與有染病嫌疑的被告之間設有一次性塑膠布遮蔽，確保安全。日前一名剛從日本回台的詐騙集團「車手頭」就藉此管道訊問，避免與其他被告接觸。

(中時 )