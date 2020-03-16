隨著全球新冠肺炎愈來愈嚴峻，中台灣百貨業上半年最大檔期感謝祭活動也悄悄開打，廣三SOGO繼中友、大遠百後也將在19日舉行預購，相準進口化妝品、服飾在疫情延燒下面臨斷貨危機，廣三比照中友打出化妝品2000送200，全館滿3000送300，並取得法國療癒系卡通「麗莎和卡斯柏」授權製作一系列贈品，要繼續賣萌搶客。

為因應大量人潮湧入，廣三在感謝祭活動期間於1樓出入口，分別架設「紅外線熱影像監控系統」及「人員測量體溫」，即時掌握入館客人身體狀況，也嚴格執行對賣場設備包含(廁所、手扶梯、電梯設備及電梯面板等)定時進行消毒。

且因應疫情可能衝擊民眾出外採買的意願，全館感謝祭打出「滿仟送佰」、「化妝品滿萬再加碼」、「8大銀行加碼送」、「廣三SOGO聯名卡獨享加碼送」、「麗莎和卡斯柏獨家聯名來店禮」共5重優惠活動來促銷。

並在19日到29日預購會及首五日期間特別於1樓加設贈品處，更提供免下車館外刷卡取貨服務、如不想出門的消費者也可在家一通電話即可購物，提供線上刷卡、匯款、傳真..等方式，由專人協助確認後即可宅配到府。

(中時 )