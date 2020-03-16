新疆初三、高三及中職學校畢業班16日正式複課，51萬餘名學生走進課堂，開啟新學期生活。

16日上午8時30分左右，1080名高三年級學生陸續走入烏魯木齊市第一中學綠谷校區，學生們都戴著口罩，前後間距保持在1公尺左右，挨個從校門進入，校門內設有一塊單獨劃定的測溫區，校醫也守候在現場，如有異常會在第一時間進行處置。

烏魯木齊市第一中學綠谷校區教務處主任田芸一大早就在校門口迎接學生，她說，離高考還有83天，2020屆高三學生經歷了一個特殊的寒假，希望重回課堂，學生們能夠盡快融入拼搏奮戰的學習環境中。

田芸說，為確保學生在校期間的健康安全，學校教師、後勤工作人員等已提前一周上班，教師們準備教輔材料、檢修教學設備，為開學復課做足準備；後勤工作人員則對教室、宿舍、食堂等重點場所進行全面消毒。

考慮到高考衝刺壓力和特殊疫情，開學第一課，學校專門安排專業老師幫助學生們緩解心理壓力和焦慮，調整好心態迎接高考。

新疆是全大陸最早一批復課的省份，自治區教育部門要求各地學校開學後實行零起點教學，以免網上教學造成部分學生跟不上教學進度，開學後，各學校將有序調整教學時間，適當增加課時，確保教學品質。

(旺報 )