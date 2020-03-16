苗栗暫停所有因公出國計畫 18:162020/03/16 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐耀昌表示，縣府及學校所有因公出國計畫一律暫停。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎延燒，苗栗縣政府各局處全力防疫，16日下午苗栗縣長徐耀昌也呼籲，全縣公教人員及學生出國，務必審慎評估，如非必要或急迫性，原則上避免出國。 徐耀昌表示，縣府及學校所有因公出國計畫一律暫停，中央地方一條鞭，一律尊重中央流行疫情指揮中心政策與控管，疫情何時判定告一段落，縣府配合中央的指示辦理。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #新型冠狀病毒 #出國 #中央 #苗栗 #徐耀昌 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 國泰人壽強烈建議員工勿去海外旅遊 准許假期延至明年 14:382020/03/16 財經 疫情又急又快 再增42國疫情升級 17:522020/03/16 生活 生活熱門新聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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