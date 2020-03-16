新冠肺炎延燒，苗栗縣政府各局處全力防疫，16日下午苗栗縣長徐耀昌也呼籲，全縣公教人員及學生出國，務必審慎評估，如非必要或急迫性，原則上避免出國。

徐耀昌表示，縣府及學校所有因公出國計畫一律暫停，中央地方一條鞭，一律尊重中央流行疫情指揮中心政策與控管，疫情何時判定告一段落，縣府配合中央的指示辦理。

(中時 )