按摩穴道，可以舒緩情。（南投醫院提供／廖志晃南投傳真）

按摩穴道，可以舒緩情。（南投醫院提供／廖志晃南投傳真）

新型冠狀肺炎病毒疫情擴散全球，引發民眾的焦慮和恐慌！衛生福利部南投醫院中醫科主任顏素美表示，面對疾病的不確定性，容易造成不安感，當出現情緒緊繃狀態時，不妨試試揉壓內關穴、神門穴和耳神門穴，讓心情緩和。

顏素美表示，防疫期間，持久的緊張焦慮和精神壓力，常見頭痛、失眠、多夢、醒後困倦、腦力衰退、體力衰退、心情煩躁等症狀，這些不屬於軀體的疾病、腦的器質病變、或特定的精神疾病的症狀，就叫神經衰弱或自律神經失調。

顏素美指出，人體中有3個穴位能鎮靜心情，幫助睡眠，包括內關穴、神門穴和耳神門穴，平時可按穴道自我保養。

神門穴的位置，從由小指和無名指的交叉處，向下延伸到手腕的橫紋，兩者的交接點，筋內側凹陷處就是神門穴。

內關穴由掌面的腕橫紋中間，向肘方向延伸3橫指長度，兩筋之間的凹陷處就是內關穴；耳神門穴在耳朵上緣。

顏素美表示，按壓穴位時，不需要過度用力，當感覺到酸、麻、脹、痛時，就可達到緩解的效果，消除緊繃情緒。

(中時 )