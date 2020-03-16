高雄市府交通局今表示，為提供高雄市適合的遙控無人機飛行環境，飛行空域規劃將採取負面表列（原則開放、例外禁止）方式，除飛航管制範圍及機關管制場域外，其餘範圍在遵守民航法的基本操作規定下、將開放飛行，市府將配合民航法無人機專章施行日期於3月31日前完成公告。

因應民航法無人機專章將於109年3月31日正式施行，近來許多飛友關心高雄無人機空域飛行問題，交通局特別邀集民航局、相關單位及民間協會團體研商討論，會中達成共識，高雄市飛行空域將採負面表列方式。

交通局說，目前規劃除了軍民航空飛航管制範圍（高雄航空站、左營海軍、岡山空軍、台南航空站、屏東空軍）及機關的管制場域（如軍事設施、法院監獄、中油台電等）將公告禁止外，其餘範圍開放飛行；交通局也籲請飛友們務必遵守相關規定，安全的飛行不但是保障公共安全，也有助於無人機飛行產業更加健全發展，並維護所有飛友的權益！

交通局也特別提醒飛友們，在機場四周禁限航範圍內切勿違規飛行，違者除送航空主管機關依法裁處30-150萬元罰鍰外，如因故造成相關航空事故亦有相關刑事及民事責任，請飛友們規劃飛行活動時特別注意此相關禁限航區域，相關資訊亦可至高雄市政府交通局網頁(https://www.tbkc.gov.tw/）便民服務／交通服務／遙控無人機專區查詢相關資料。

(中時電子報)