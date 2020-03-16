陳時中拍板！本學期高中職以下師生禁止出國 18:032020/03/16 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中拍板！本學期高中職以下師生禁止出國。(本報資料照 王英豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎持續延燒，尤其近日增加的確診個案通通都有境外旅遊史，包含雙北、桃園、嘉義等都陸續自行宣布禁止師生出國，陳時中表示，「行政院討論後覺得要接受我們的建議， 後續要再跟教育部討論實施日期，但截止日期到本學期上課日止」。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫報記者會宣布，指揮中心跟行政院做多方討論，最後行政院已決定，高中以下師生停止出國到本學期上課日為止，接下來是否有更嚴厲等相關規定，會再跟教育部來談。 (中時 ) #師生禁出國 #陳時中 #拍板 #本學期 #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 包機一波三折 陳時中：兩岸認知不同 04:102020/03/12 生活新聞 不滿年改的軍公教訴訟率低 監委要求考試院、行政院檢討嚴處 14:532020/03/12 政治 emask上路5小時 陳時中：8.8萬人次預約成功 15:232020/03/12 生活 若有需要擬擴大採檢 陳時中：外國人自費 15:292020/03/12 生活 澳門生想回台上課 陳時中：可能要等3月中 15:412020/03/12 生活 外媒關心武漢台商 陳時中：再去救援會形成矛盾 15:462020/03/12 生活 網整理指揮中心記者會7大組合 這2人同台代表出大事 00:252020/03/15 生活 網友解析指揮中心組合 陳時中讚爆 15:262020/03/15 生活 網友觀察指揮中心「7大開會組合」陳時中：網友觀察精確 22:492020/03/15 生活 組合藏玄機 陳張同台就有事 04:102020/03/16 生活新聞 生活熱門新聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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