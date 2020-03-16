國內新冠肺炎持續延燒，尤其近日增加的確診個案通通都有境外旅遊史，包含雙北、桃園、嘉義等都陸續自行宣布禁止師生出國，陳時中表示，「行政院討論後覺得要接受我們的建議， 後續要再跟教育部討論實施日期，但截止日期到本學期上課日止」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫報記者會宣布，指揮中心跟行政院做多方討論，最後行政院已決定，高中以下師生停止出國到本學期上課日為止，接下來是否有更嚴厲等相關規定，會再跟教育部來談。

(中時 )