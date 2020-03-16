新冠肺炎疫情衝擊餐飲旅宿業者，讓不少業者選擇到外送平台上架、來拯救業績、降低損失，但綜觀現在的外送平台，上架費抽成比例不低、動輒三成以上。對此，經濟部長沈榮津表示，已著手研議相關措施。

經濟部從上星期開始陸續舉行二場座談，了解業者面臨的困境並聆聽建議，日前已經邀請資通訊ICT、民生化工業者，而今下午舉行第三場座談會，鎖定首當其衝的內需服務業，包含會展、餐飲、旅宿業者均出席。

沈榮津會後表示，與會業者提出了建議包含租稅減免、資金紓困、人力資源與刺激消費等四大面向。他轉述，業者在會中特別提到，由於疫情造成民眾不敢到人多的地方用餐，因此不少餐飲選擇到外送平台上架，但不過由於外送平台上架費相當高，因此希望政府可以出手協助。

沈榮津指出，現階段業者可以透過公協會出面與平台業者談判，避免單打獨鬥，「可以談到比較好的結果」，以寧夏夜市為例，由於透過夜市觀光協會出面與平台業者商談，因此大幅降低了上架費用。此外，也有業者表示，正在討論自組外送平台的可行性。至於未來是否會使用政策工具來協助業者，沈榮津表示，目前也正在研議相關的補助方案，希望雙管齊下，降低業者的負擔。

(工商 )