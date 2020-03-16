連鎖健身企業柏文（8462）2019年財報出爐，全年累計營收35.26億元，營業毛利11.45億元，毛利率32.47％，營業淨利6億4653萬7000元，營益率18.33％，稅前盈餘5.96億，本期淨利4億7678萬9000元，淨利歸屬母公司業主4億7013萬元，年增率5.88％，EPS 7.15元，營業收入、營業毛利、營業利益、稅前淨利及稅後淨利均創歷史新高。

柏文2019年第四季營收首度突破9億元、達9.13 億元，季增 1.66％，年增 7.52％，創單季歷史新高。去年第四季合併稅後淨利 1.23 億元，季增 5.82％，年減 25.62％，稅後淨利率 13.50％，每股稅後盈餘 1.86 元。

展望後市，柏文旗下「健身工廠」不受新冠肺炎疫情影響仍將按照原訂計劃拓展8處營運據點，新廠館分別建置於台北市、新北市、桃園市、新竹地區、台中市、彰化縣及台南市。其中，台南市永華廠及台中市水湳廠已在2月日開幕營運，第二季有2處廠館開幕，其中桃園市南崁廠已於3月9日預售，預計於4月29日開幕，台北市石牌廠預計於6月開幕。

而為提供會員更好的體適能服務，台南市安平廠於2月閉館重新整修，並已在3月15日開始預售，5月將以嶄新的純健身會館投入營運。第三季有彰化縣員林廠及新竹地區新據點開幕；第四季則有新北市新據點以及新竹地區另一個新據點投入營運。法人看好柏文「健身工廠」每個季度都有新廠館開幕營運，將為集團持續 挹注營運動能。

柏文2020年度營業收入成長率可望較2019年度佳，主要有4個原因：

1.今年新設8處廠館較2019年的6處更多，且多數為月費 1,288 元的標準型廠館。同時新據點多位於五都人口密集區域，常住人口多，因此，提供較大的成長動能。2.農曆年後有其他連鎖健身業者歇業，再加上疫情影響，地區型健身工作室的營運面臨考驗，預期會有專業教練人才釋出，健身市場爭相招聘教練的熱度減緩，對健身工廠而言，今年招募私人教練可望較去年順利，柏文並今年私人教練與承攬教練編制均將持續擴增，預估私人教練執行時數的成長動能較去年更高。3.柏文將加大力度推廣「營養課程」及「自有商品」，可提升「會員平均營收貢獻（Average Revenue Per Member ）」。4.2019年度基期較低。

柏文旗下不動產、廠房及設備折舊占營業收入比重連續三年逐年降低，今年又有5 處據點營運滿5年，廠館的設備器材折舊陸續攤提完畢，可進一步提高毛利。同時柏文「營業費用占營業收入比重」連續三年逐年降低，規模經濟效益將於可望持續在今年顯現，並進一步提升營業利益率。加上IFRSs 16 租賃負債之利息將逐年減少，淨利因此提升，以及「營業成本」及「營業費用」中認列歷年發行限制員工權利新股之薪資費用於2019年第三季達到最高，之後將逐漸降低，法人樂觀預估，柏文2020年獲利成長率會較2019年更高。

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