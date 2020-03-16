西班牙新冠肺炎疫情快速擴散，菲利普六世（Felipe VI）和王后近日接受病毒檢測，13日公開檢測結果為陰性，但王室為了安全起見，已取消兩人這週接下來的公開行程。除了疫情影響，西班牙王室15日表示，菲利普六世放棄繼承父親胡安卡洛斯一世（Juan Carlos I）的個人財產，菲利普六世還將取消卡洛斯一世的年度生活津貼，試圖與捲入財務醜聞的父親劃清界線。

菲利普六世棄繼承父親胡安卡洛斯一世個人財產，試圖與捲入財務醜聞的父親劃清界線?（圖／DW）

菲利普六世做出這項決定，時間點正逢瑞士檢察官，正在調查一個據稱為卡洛斯一世開立的海外帳戶。根據瑞士《日內瓦論壇報》報導，卡洛斯一世2008年透過離岸帳戶，向沙烏地阿拉伯已故國王阿卜杜拉（Abdullah）收受8800萬歐元，約30億台幣的資金，瑞士檢察官已介入調查，認為這可能是賄款。

據《日內瓦論壇報》指出，這筆款項是以巴拿馬一個基金會的名義，存入銀行帳戶，其中6500萬美元，約19.5億台幣，是卡洛斯一世給他的前情婦薩恩維根斯坦。另外，英國《每日電訊報》報導指出，菲利普六世也是基金會的受益人，據稱胡安·卡洛斯一世登基時，沙烏地阿拉伯送了7200萬美元，約21.6億台幣當作禮物。

82歲的卡洛斯一世1975年11月登基成王，直到2014年6月退位。卡洛斯一世即位初期，帶領西班牙走出佛朗哥（Francisco Franco）專制獨裁統治，順利轉型君主立憲的民主體制，因此聲望高漲，然而近年他因為言行不當、生活奢華，導致形象大打折扣。

卡洛斯一世的寶貝女兒克莉絲蒂娜公主涉嫌挪用自家公司資金，充當個人花費，遭到當局調查。（圖／Reuters）

卡洛斯一世在2012年4月時，前往非洲南部的波札那（Botswana）進行獵象之旅，結果摔斷右側髖骨，導致這趟奢華的旅程東窗事發，造成極差的社會觀感。卡洛斯一世是後被迫躺在病床上發表道歉聲明，世界自然基金會（WWF）西班牙分會也因此褫奪他的主席一職。

另外，卡洛斯一世的女兒克莉絲蒂娜公主（InfantaCristina），還涉嫌挪用自家公司「Aizoon」的資金，充當個人花費被調查。克莉絲蒂娜也成了西班牙恢復君主政體以來，第一位被送上法庭、接受審訊的王室成員，據悉，卡洛斯一世每年可以獲得超過21萬6000美元，約649萬台幣的津貼。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)