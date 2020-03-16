美國聯準會(Fed)突然降息4碼，端出了大規模寬鬆措施，反而加深部份投資人的焦慮，對於決策高層緩解新冠疫情經濟衝擊的有效性，充滿不安。

許多人認為，Fed的超大動作，恰恰凸顯出美國處境的嚴峻程度。新冠病毒疫情加速升級，已使美國面臨經濟衰退威脅。另外一些人則指出，在金融市場急劇震盪及經濟放緩之際，疫情對經濟活動的衝擊日益擴大，光憑貨幣政策是無法解決的。

「這顯示央行非常害怕我們現在身處的環境，」JonesTrading首席市場策略分析師Michael O'Rourke稱。「政策應對如此強力，恐怕會嚇到投資人。」

Fed週日緊急降息至近零水準，並重啟購債之後，美股期指在週日晚間跌至跌停水準，並很可能一路鎖死到開盤。

一些市場觀察家表示，Fed的行動讓人想起了十多年前其幫助經濟擺脫金融危機的努力。對於許多投資者來說，這是令人擔憂的對比。

Cumberland Advisors的首席投資長David Kotok表示：「市場認為Fed在重演2007年8月9日的情形，並假設金融危機即將捲土重來，」

高盛調降對美國第一和第二季的經濟增長預估。高盛週日在報告中稱，目前預期今年第一季美國國內生產總值(GDP)將零增長，此前預估為成長0.7%。預期第二季增長率將萎縮5.0%，前值為零增長。

美國新澤西New Vernon的Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示：「我仍然認為，尤其是週末過後，多數人看到有這麼多經濟活動因此而停滯，將會擔憂造成大幅衰退。衰退時間可能短暫，也可能很深遠。」

品浩(PIMCO)全球經濟顧問Joachim Fels在報告中寫道，全球性衰退似乎是「一個預料中的結論。」Fels表示：「擺在全球政府和央行眼前的任務，一直而且仍然是要確保衰退相對短暫，不會演變成為一場經濟蕭條。」

讓道明證券(TD Securities)的分析師感到意外的是，Fed未提供任何措施扶持商業票據市場。企業在這個市場上進行短期融資，但最近幾天正遭遇壓力。

其他人則指出，Fed似乎在套用金融危機時候的藥方，而現在的情況是一場愈演愈烈的公共健康危機，需要大規模的財政支持。

「Fed也使關注焦點重新回到政府身上，因為財政應對措施至關重要且需要盡快行動，」OANDA的分析師表示。

一些投資者表示，Fed正在採取重要舉措，即便在當前情況下控制市場已超出其能力。

「這是Fed『不惜代價』的時刻，」Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示。「似乎越來越有可能上漲，特別是如果政界領導人跟進為實施財政刺激措施提供支持的話。」

投資者表示，也許對資產價格來說，最重要的因素之一是控制這種病毒有多困難。美國資深傳染病專家警告說，最壞的情況還沒有到來。

「我們還需要關注疫情的發展，」Federated Hermes首席股市策略師Phil Orlando說。「我們已經見到華府做出政策回應，但我們必須看到抗擊疫情方面正取得進展。」

(中時電子報)