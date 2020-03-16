台中市草悟道生活圈向來是大坪數豪宅天下，「老佛爺」、「勤美之森」重新點亮台中市中心，如今以有感建築在北台灣打出響亮品牌的鉅陞建設前進台中，繼「敦富花園」一公開即熱銷七成之後，即將於台灣大道公益路台中正核心，推出17-28坪的精品宅，，以家與飯店之間的行旅居所為定位概念「東方博舍」輕盈入主市中心，勢必再掀台中熱潮。

台灣大道公益路黄金交會核心，串連公益路、中清路、五權路暢行全台中。(圖/業者提供)

台灣大道公益路黄金交會核心，串連公益路、中清路、五權路暢行全台中。10分鐘國一或74快速道路串連台灣南北，10分鐘抵台中車站、20分駕馭高鐵。也同時坐擁一張台中最豐饒的品味生活地圖。誠品植生牆，每天釋放150公斤的氧氣，每年十月相約台中爵士音樂節、草悟道串起植物園、科博館、美術園道，綠廊水幕水景，是自然文化與生活的饗宴。同時台中更借鏡巴黎貝西區都市新生計劃，打造台中綠空鐵道軸線，啟動站前都心再生鑰匙，重新點燃台中城區能量，入主台中市中心，不再是豪邸大戶的天下，現在，正是以小搏大的時代契機！

鉅陞建築團隊為了打造這座精品宅，率隊前往海外考察亞洲精品飯店。不僅重金禮聘台北豪宅團隊集思動腦，更以傳承台中城市文化、國際當代設計、結合街廓公共藝術，打造在家與飯店之間的行旅居所。

2年破1000戶熱銷肯定，鉅陞有感建築獲得台中共鳴。從業近30年的鉅陞建設褚學忠總經理以真摯專業的理想築出對建築的態度，用一輩子的熱情成就理想建築，更成就建築人與客戶最美的人生大夢。聯手各界建築菁英，完美移植東京購屋經驗，以All IN ONE尊榮服務，一次整合精裝、房價、客服系統，從水電照明、空調、傢俱風格建議、APP客服、LINE售後群組、24小時工程直播、建築保固體檢等高品質服務，全方位一次到位為您提供最尊榮的整合性服務，構築貼心細膩的居家溫度。「東方博舍」的精緻建築更是鉅陞建設在台中再造巔峰的精品作品，「東方博舍」行旅居所即將登場已是話題。

鉅陞《東方博舍》

官方網站：https://bit.ly/2TGm3ih

預約專線：2328-3588

(中時電子報)