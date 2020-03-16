地院配合疫情指揮中心提升至一級開設，成立應變小組，並從3月2日開始規定出入民眾須配戴口罩，並配合酒精消毒。（吳建輝攝）

彰化地檢署也在門口貼出公告，要求民眾配合防疫期間，量測體溫及配戴口。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情持續擴散，彰化地檢署一名檢察官，上月到法國度假十餘天，本月8日返國，雖然法國當時並未列入須居家管理等級，但為安全起見，彰化地檢署還是建議該檢察官在家自主健康管理，目前所有偵查庭交由其他檢察官負責，雖然造成其他同仁困擾，但為了防範疫情大家還是相當配合。

新冠肺炎疫情肆虐全球，就連世界衛生組織也宣布將益情認定為「全球大流行」，表示全球多個國家出現大量持續人傳人情況，彰化地檢署目前沒有強制禁止同仁出國的相關規定，只有建議呼籲同仁，配合政府相關疫情政策，能不出國就不出國。

院內資深檢察官透露，彰化地檢署針對偵查庭與署內處所，針對防疫措施都相當謹慎，甚至還在偵訊室築起透明隔板，就是防止有嫌犯將病毒傳染給同仁，但還是有同仁出國到疫區，後來其他同仁建議他在家自主健康管理，不要來上班，目前該檢察官也請病假，在家自主健康管理。

彰化地方法院庭長紀佳良說，該檢察官目前在自主健康管理期間，目前庭期由公訴主任與其他同仁代班，原本這周有四個庭要開，該檢察官有意回來上班，但擔心感染風險，因此勸退他在多待一個禮拜在家自主管理，延後開庭，確認無症狀後再上班。

紀佳良也說，地院配合疫情指揮中心提升至一級開設，成立應變小組，並從3月2日開始規定出入民眾須配戴口罩，有同仁擔心該檢察官與第52例法國境外移入確診病例搭乘同一班機，庭長今證實並非同班機，呼籲勿過度遐想。

(中時 )