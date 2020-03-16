張鈞甯日前才傳出演何潤東新戲《誰在你身邊》，16日更曝光參與《紅衣小女孩》、《目擊者》億萬票房導演程偉豪的新片《緝魂》。張鈞甯一改氣質女神形象，飾演精明幹練的重案組刑警，為了角色不惜剪掉長達20公分的飄逸長髮，也是她首次為戲剪短髮，模樣令人耳目一新。此外她也為了揣摩刑警辦案的模樣，獨自一人低調到刑事組「見習」，相當敬業。

張鈞甯俐落有型的短髮，帥度破表，導演程偉豪表示，第1次和張鈞甯碰面時便提出「短髮」的想法，沒想到她爽快答應，讓一旁經紀人嚇傻，想阻止時都來不及，反倒是張鈞甯本人一派輕鬆，並透露上次剪這麼短已是高中時期，往後興起剪髮念頭總是被經紀人以形象或品牌代言等理由回絕，因此她對這次的短髮造型可說是興奮不已。

張鈞甯在電影中飾演一名刑警。（威視電影提供）

張鈞甯自去年11月初落髮至今，對新造型保密到家，經紀人表示長達5個多月的時間，出席公開活動都是戴著假髮上陣，期間還和媒體們餐敘，超近距離的面對面相處也都安全過關，讓她相當自豪，在得知新造型終於曝光後，更讓張鈞甯大鬆口氣，開心表示：「以後出門終於可以不用戴假髮了！」《緝魂》於去年11月開拍，農曆年前殺青，目前正於後製階段，電影最新消息請關注威視粉絲團。

(中時 )