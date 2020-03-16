26歲男子張子彥被控偷拍超過700名女子如廁，遭依妨害秘密罪起訴。由於張男曾表達和解意願，台北地院今開庭，傳喚其中6名被害人或家屬，讓雙方面對面調解，但疑因破局，其中1名被害人的母親庭後情緒激動，氣罵：「再見到他就踹。」

據悉，張男提出1人10萬元的和解金額，法院開庭前，1名被害女子受訪表示，她現在看到張男就會覺得很不舒服，絕對不會跟張男和解，一定要法院重判他。

庭後，另名被害人的母親走出法庭時激動地說：「再見到他就踹」，面對記者詢問時，她氣憤地說：「法官叫我們不要講，但事實為什麼不能講？」陪同家人將她拉住，她當場情緒崩潰，在家人懷裡啜泣。

因法官擔心被害人家屬與張男發生衝突，讓張男晚幾分鐘才離開法庭，偷拍成性的他卻擔心被拍，在法庭二樓禁止採訪區徘徊，一度躲進男廁掃具間，與記者周旋半個多小時後，再趁隙溜走。

本案源於2018年4月間，台灣大學一名女清潔工打掃女廁時，驚見蹲式馬桶前方沖水桿暗藏針孔攝影機，警方獲報循線逮獲張男，到他家搜索時，在他電腦內赫見超過700名被害人，對象從包括國中到出社會的女子，校園、公園公廁等地都是偷拍地點。

檢警調查，張男偷拍成功後，還會肉搜被害女子資料，尾隨拍攝女子日常生活，再與如廁影片剪輯成影片，分門別類儲存在電腦裡，並下註解評論顏值，甚至分享給朋友；他被逮後認罪，供自己沒交女友，「好奇女生怎麼上廁所」，才會開始偷拍。

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(中時 )