針對新冠肺炎疫情，高市府今（16）日召開防疫會議，市長韓國瑜表示，5大重點方向為，展示遠距教學示範、電競賽事改為全面線上比賽、推線上懇親向長輩請安、清明線上掃墓、線上辦公，用意都是降低人與人大規模的接觸。

韓國瑜表示，最近會向外界展示如何遠距教學，而電競遊戲比賽照常舉辦，但以線上為主，完全是線上比賽；懇親部分，很多長輩在長照中心，家屬非常關切，也鼓勵在線上跟長輩來請安、問好。清明掃墓期間推線上掃墓，另外人事處也著手規畫線上上班模式。

衛生局長林立人指出，會中也提到，倘若高市爆發首例確診個案，疫情調查不出確切感染源，將報請應變會議全面要求轄區相關公園、百貨賣場、醫療等機構，1天至少3次清消，否則將祭出暫停使用處分。

林立人表示，面對可能的社區傳播，高市原有12家採檢醫院，再加入12家醫院能量，同時負壓隔離病床增加為175床，1人1間非負壓病房增至164床。

民政局長曹桓榮指出，因應季節傳統，避免人與人近距離傳染，公立納骨塔全面取消法會，希望掃墓分流祭拜，一來是時間分流，不要集中清明假期，第二個是可以透過線上祭祖替代。另外，入塔人數管控，且要戴口罩、量額溫。

(中時 )