第9屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽今天繼續在臺北市網球中心帶來精彩賽事，12歲組誕生「雙料冠軍」，男單頭號種子陳冠守不負眾望成功摘冠，女子組陳晴瀅則是生涯首度收穫青少年A級賽事雙料冠軍。

12歲組男單決賽上演前二種子對決戲碼，最終頭號種子陳冠守以8比2技壓陳冠廷收下勝利，賽後陳冠守對於整體表現給自己90分高分，他表示：「自己的抽球比去年穩定，打法也比較積極主動，敢和對手正面對決，覺得自己進步很多。」

稍作休息後，陳冠守繼續在雙打決賽登場，並且和搭擋林豪鈺以8比4擊敗陳冠廷／王彥珺，談到本次勇奪雙料冠軍的心得，陳冠守笑說：「太多次了！已經忘記是第幾次拿下雙料冠軍了。」

美傑仕盃網球賽12歲女單陳晴瀅生涯首度榮獲A級賽事雙料冠軍。（海碩整合行銷提供／陳筱琳台北傳真）

12歲女單決賽部分，陳晴瀅以8比4力克林郁晨，不僅收下近期對戰3連勝，同時也勇奪個人生涯首座青少年A級冠軍，也是個人第一次挺進A級決賽就拿下冠軍。

賽後陳晴瀅難掩興奮之情，特別提到過去兩人曾多次交手，對於對手的打法並不是很陌生，「今天的表現還不錯，正拍抽球很敢打出角度，也讓對手在跑動中發生很多失誤。」

隨後陳晴瀅也在女雙決賽和好友曾妍蓉攜手，最終以8比5擊敗林郁晨／黃子芸，陳晴瀅本週的火燙表現，不僅幫助自己勇奪兩座A級冠軍，也獲得兩組美傑仕集團所贊助的冠軍獎品—精美指甲油禮合，陳晴瀅對此開玩笑表示，「最近學校剛好有美術作業，或許可以考慮拿來當顏料使用。」

(中時 )