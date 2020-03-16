大陸傳染病專家、中國工程院院士鍾南山曾在接受專訪時，談到醫護人員時曾數度激動落淚，引起外界熱議。其中一次是談到李文亮醫生當時說出真話沒有受到重視，甚至還要被訓誡，為李文亮覺得委屈；另一次是談到前線醫護人員的艱辛，感觸特別多，「滄海橫流，醫務人員都在顯英雄本色」。

被媒體稱為「堅韌如青松，滿腔俠骨柔腸」的鍾南山曾在受訪時眼眶含淚，外界為此多所猜測。他在接受《南方都市報》為此解釋說，當時落淚情緒很複雜。第一次（接受新華社採訪時），因為當時的疫情並未根本性的控制，疫情發展得非常快，非常憂慮。再加上看到我們前線武漢醫務人員的艱辛，很有感觸。還有一次是悼念李文亮醫生，覺得這些說出真話的醫生當時說的話沒有得到重視，甚至還要被訓誡，為他們覺得委屈。李文亮是個英雄，「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」。

鍾南山強調，必須再次重申，絕大多數的醫務人員，從來都是白衣天使，他們從未離開過這個名稱，也無從說起「讓白衣天使精神回歸」。醫務人員從來沒變，從不同時期、不同的階段，從他們的表現中就看得出來，「有沒有滄海橫流，我們的醫務人員都在顯英雄本色。」

至於鍾南山本人在醫護前線的工作狀況，他表示，現在跟17年前不一樣了，我現在比較少直接進到病房去管理新冠肺炎的重型、危重型患者了。現在技術進步，可以比較容易通過視頻技術瞭解患者的病情。再就是我們現在很多醫務人員、我的學生，不允許我進去。這個也擔心，那個也擔心，嫌我太老了（笑），不合適進去。其實本心上，還是很樂意和患者打交道。

鍾南山表示，在這次抗擊新冠肺炎的過程中，學生們放假的時間比較長，我覺得最關鍵的不是學到了新冠肺炎這個疾病怎麼防治。更重要的是學到了一種精神——中華民族團結抗疫的精神。由於國家的高度組織性，使得我們能夠將全國人民動員起來，為了抗擊新冠疫情這一個目標來共同努力。

他說，這次大家學到兩點，一是解決好小我和大我之間關係的問題，為了控制新冠疫情，使得大家有很多不便，要待在家裡，但大家都能自覺地做出犧牲，所以減少了疫情的播散。這個方面，大家都做得很好，很好地處理了大我和小我之間的關係。

(中時電子報)