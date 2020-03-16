彰化鹿港鎮一名陳姓男子，日前晚間疑似不滿4歲繼子不斷哭鬧，竟痛下毒手虐打丟出門外害死導致奄奄一息的男童變成一具冰冷的遺體，就住在隔壁的阿伯得知後也哽咽不捨的說，他是個很討人喜歡的孩子，兒子才說明天要跟他一起玩。

ETtoday新聞雲報導，住隔壁的大伯透過新聞才得知，原來出事的就是堂弟家，他傷心的說，兒子才說「明天要跟他一起玩」結果卻發生這種事。檢方表示，初步相驗男童遺體，出現血胸、死因為內出血，其頭部、左右肩膀與雙腳都有明顯外傷，背部也有疑似遭棒棍毆打的棍狀瘀傷；目前初步排除母親為共犯，案發當晚陳男疑似暴怒三個小孩抓過來一起打，研判當時媽媽在場，急著帶兩個大的匆忙離家，凌晨在返家後發現小的已昏迷不醒。

鄰居表示，陳男收入不穩定，謝女則沒有工作在家帶小孩，3個孩子非常活潑可愛、討人喜歡，經常會到屋外的院子和一旁公園玩耍。

(中時電子報)