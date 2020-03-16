台南市將軍區農會以「紅將軍」品牌綠蘆筍打出名號，與通路、餐飲業者合作，受新冠肺炎疫情影響，餐飲業訂單掛蛋，所幸靠著網路銷售補足損失。（莊曜聰攝）

蘆筍產季原本在3月中旬才正式開始，今年因氣候穩，2月底、3月初開始本產蘆筍就開始上市，台南市以將軍、安定為主要產地，但因產期早了半個月，貿易商因應不及，進口與本產貨強碰，台北果菜批發市場價格下滑，每公斤跌破百元，部分農民受到影響，希望政府在產季時應拿出魄力，管控蘆筍進口，以免打擊農民信心。

本產蘆筍近年由露天栽培逐漸轉為溫網室栽培，不僅產期延長，產量與品質都有提升，市場價格不錯，再加上地區農會推廣，近年吸引許多青農投入，以台南市將軍區農會為例，與農民契作自推「紅將軍」品牌綠蘆筍，結合通路販售，年產值破億，目前全區栽種面積約40公頃。

安定區原本也是蘆筍重要產地，因農村人口老化及蘇厝滯洪池開發，耕作面積銳減，但近年也有青農回流，種植面積總算突破10公頃，最近開始進入採收期，產量還不多，農民預計市場價格不錯，但台北果菜批發市場價格卻直直落，從1公斤150元下滑到不到100元，詹姓農民認為政府沒有控管進口蘆筍數量是主要原因。

將軍區農會總幹事吳明成表示，由於1月到3月上旬並非本產蘆筍產季，貿易商都會進口蘆筍銷售，但今年天候穩定，蘆筍產期提前半個月，造成果菜批發市場出現貨源強碰，價格自然受影響，因此農會透過多元化銷售管道，進入批發市場的量減少，農民受到影響較小。

吳明成說，將軍區農會與量販通路、餐飲業合作拓展通路，但受到新冠肺炎疫情衝擊，今年來自餐飲業的訂單仍未開張，所幸透過網路團購的「宅經濟」模式，補足業績，希望將影響降到最低。

(中時 )