衛福部長陳時中16日表示，自3月17日零時起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，共43個國家地區，全數提升至「第三級警告（Warning）」。陳時中表示，現在尚未到達「要求全部入境者均須隔離14日」的情況，但因應國際疫情變化非常快速，將以區域別進行管制，明（17）日將宣布亞洲的升級措施。

指揮中心指出，全球新冠肺炎累計166,107例確診，分布於139個國家／地區；病例數以中國大陸80,860例、義大利24,747例、伊朗13,938例、韓國8,162例及西班牙7,753例為多；病例中6,489例死亡，以中國大陸3,213例、義大利1,809例、伊朗724例、西班牙288例及法國127例為多。

有媒體詢問，台灣是否要跟進部分國家，採取「入境者一律隔離14天」的嚴格措施，以隔絕疫情，陳時中回應，目前台灣還不到如此全面管制的程度，目前是以區域來看待。

陳時中舉例，像是今（16）日的43國升級，就是考量東歐、中東、中亞及北非各國，與申根區國家往來密切，多國已出現疫情，且位居歐亞非大陸交界，為進入亞洲之交通樞紐，雖已加強邊境管制及檢疫措施，仍持續輸出病例至其他國家，因此決定提高。他也透露，預計明（17）日將針對亞洲區域，宣布旅遊疫情建議的升級情況。

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