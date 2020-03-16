恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）宣佈推出全新汽車數位鑰匙解決方案，讓智慧型手機、遙控鑰匙和其他行動裝置皆能安全地儲存、驗證數位鑰匙，與車輛安全通訊並共用數位鑰匙。該解決方案透過提供全新功能（例如鑰匙共用、多重汽車門禁和可配置的駕駛許可權）所需的安全基礎，擴展汽車門禁的應用範圍，提高便利性。

該解決方案以恩智浦汽車應用安全元件和NFC晶片組為基礎，遵循全球汽車連線聯盟的標準化規範版本2，此架構已獲得全球主要汽車製造商、智慧手機製造商和電子產品供應商的認可。

恩智浦半導體副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein表示：「消費者需要能夠支援新生活方式的安全解決方案，促進汽車門禁數位化的快速發展。試著想像，家人和朋友透過智慧裝置共用汽車鑰匙，車隊和汽車共享公司透過雲端提供鑰匙，並將網路訂單傳遞至個人車輛。」

數位鑰匙解決方案採用恩智浦NFC晶片組與安全元件技術，包含汽車應用的全新恩智浦安全元件，能夠透過支援NFC的智慧型手機、遙控鑰匙或內含數位鑰匙的NFC智慧卡解鎖並啟動汽車。該解決方案亦支援與其他行動裝置安全共用汽車門禁，此為安全汽車門禁生態系統的一項先進功能。該解決方案可無縫添加至傳統遙控或閘控系統中。

透過在行動裝置和汽車端配備恩智浦安全元件，可實現端對端安全。嵌入式數位鑰匙（Embedded Digital Key）小型應用程式（applet）運用CCC的標準化規範實現生態系統互通性。該解決方案採用NFC技術，即使手機電池電量不足，亦可觸發汽車門禁和駕駛員授權。

Huf Secure Mobile流程與安全主管Fabian Lanze博士表示：「Huf與恩智浦已合作多年，共同致力於汽車和智慧型手機之間通訊的產業標準開發。我們將恩智浦NFC讀卡器整合至我們的汽車門禁解決方案，根據CCC標準化規範版本2共同定義統一技術的基準，並且持續向數位鑰匙和版本3邁進。」

安全數位鑰匙管理也是免持的智慧汽車門禁的基礎，將在CCC版本3中定義。因此，恩智浦將結合運用數位鑰匙解決方案與汽車藍牙（Bluetooth；BLE）通訊技術，以及近期推出用於實現精確安全定位的超寬頻（Ultra-Wide Band；UWB）技術。

恩智浦希冀透過安全和可交互運作標準，讓汽車門禁數位化技術帶來更大的便利。恩智浦數位鑰匙解決方案的端對端安全性將一系列裝置與汽車連接，進而有助於為智慧生活創造安全連結。

(工商 )