眼見新冠肺炎疫情日益嚴重，人們搶購洗手液等消毒用品，法國精品集團路威酩軒（LVMH）因此宣布，香水與化妝品產線轉至生產洗手液，並將免費提供給公共衛生機關和醫院。

法國政府已下令餐廳、咖啡館等非必要的商家將暫時關閉，避免疫情擴大，僅讓雜貨店、藥局、銀行等維持營運。法國新冠肺炎確診案例急速增加，目前將近4,500人感染，91人死亡。

旗下擁有克麗絲汀迪奧（Christian Dior）、嬌蘭（Guerlain）紀梵希（Givenchy）的LVMH表示，希望協助法國衛生單位製造洗手液，而且將免費提供。該集團指出，所有香水與化妝品的生產據點，自16日（周一）起開始製造大量的水醇凝膠、也就是手部消毒的洗手液。

LVMH表示，洗手液將發送至法國衛生機關以及巴黎公立醫院聯盟（Assistance Publique-Hopitaux de Paris），後者為歐洲最大歐洲最大醫院系統，共有39家教學醫院、每年治療逾800萬名患者。

(工商 )