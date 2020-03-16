砷化鎵代工廠環宇-KY（4991）16日舉辦線上法說會，公布2019年財報。去年第四季獲利達1.04億元，季增72％、年增98.7％，每股盈餘（EPS）1.17元，毛利率達49.8％，季增7.5個百分點、年增8.6個百分點，歸功於產品組合調整，主要因KGD（自有品牌）佔比拉升，以及RF（射頻）不再接低毛利產品。

但在貿易戰影響下，環宇-KY 2019年全年獲利2.67億元，年減16.5％，為近5年低點，EPS為3.04元。

市場關心環宇-KY與晶成的合作進度，總執行長安寶信表示，因晶成設備未全面到位，因此，較原先計畫第三季接單生產有些延遲，但預期設備在3月底將全數到位，待年底、約第四季設備完成後即可接單；包括氮化鎵RF、BAW filter（體聲波濾波器）及3D Sensing VCSEL（面射型雷射）等三大項目都有機會接單。

展望今年第二季，安寶信表示，KGD庫存仍健康，惟代工方面仍不明朗。

(工商 )