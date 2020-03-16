三發地產3/17起列為變更交易方法 18:382020/03/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，三發地產（9946）因違反重訊，且未依期限辦理個案情節重大，另有內控等重大缺失，自明（17）日起股票列為變更交易方法，即打入全額交割股。 證交所指出，三發地產違反上市公司重大訊息相關章則規定，經通知補行辦理公開程序，未依限期辦理且個案情節重大，核有本公司營業細則第49條第1項第4款規定之情事；另查該公司內部控制制度之設計與執行存有重大缺失，核有同細則同條項第19款規定之情事，爰併案公告17日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。 (工商 ) #三發地產 #列為 #變更交易方法 #辦理 #證交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》ABC-KY明日上市審議 07:442020/03/12 財經 2月有交易戶數180.4萬戶 創100年9月新高 16:382020/03/12 財經 恒生中國高股息率ETF標的指數 認可過關 18:202020/03/12 財經 證交所審議通過巷瑞磁生技-KY上市案 17:402020/03/13 財經 駐龍3/16起得為融資融券交易 17:402020/03/13 財經 大邱和慶北新病例大減 南韓擬列為特別災區 18:492020/03/13 國際 雪梨證交所 出現首宗新冠肺炎確診案例 19:332020/03/15 財經 接軌國際 3月23日逐筆交易上路－證交所：上市公司獲利穩健 04:102020/03/16 證券．權證 《證交所》證交所再喊話：上市公司營收獲利增長趨勢可期 07:442020/03/16 財經 《證交所》上周外資賣超逾1500億元，中信金成苦主 13:582020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 萬點行情告終！台股收盤重挫411點 台積電大跌13.5元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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