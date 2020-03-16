證交所表示，三發地產（9946）因違反重訊，且未依期限辦理個案情節重大，另有內控等重大缺失，自明（17）日起股票列為變更交易方法，即打入全額交割股。

證交所指出，三發地產違反上市公司重大訊息相關章則規定，經通知補行辦理公開程序，未依限期辦理且個案情節重大，核有本公司營業細則第49條第1項第4款規定之情事；另查該公司內部控制制度之設計與執行存有重大缺失，核有同細則同條項第19款規定之情事，爰併案公告17日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

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