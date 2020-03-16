中央流行疫情指揮中心15日公布新增6名確診案例，其中54例，傳出是金融界人士，引發金融圈高度警戒，金管會保險局緊急下令，各保險公司董事長及總經理，要求採取3項出國加強管控措施，避免非必要公務或非公務的出國形成。

由於境外移入確診案例不斷增加，近日傳出一名金融外商員工出國回來後確診，一旦金融業淪陷，可能因服務人群眾多而造成防疫破口，引起金融圈恐慌。金管會保險局下令要求，各保險公司董事長及總經理，加強採取3項出國控管措施。

第一，因應嚴重特殊傳染性肺炎全球大流行，請各保險公司確實執行所屬高層主管及從業人員（含同居眷屬、室友）的出國管控，防疫期間應全面避免非必要之公務及非公務出國行程。

若董事長及總經理仍有出國規劃，請先通報保險局，包含說明出國及返國日期、國外每日行程、隨行人員及防疫準備作為。

第二，各公司對於所屬高層主管或從業人員（含同居眷屬、室友），自國外返國者，應確實進行居家檢疫或自主健康管理；另與該居家檢疫或隔離的返國人員有接觸者，應主動通報公司並進行自主健康管理。

第三，各保險公司如有人員確診、隔離或居家檢疫，或自主健康管理情形（含眷屬、室友或接觸確診者），應請即時辦理重大偶發事件通報。

證期局、銀行局官員也表示，目前正討論是否同步比照辦理。

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(中時電子報)