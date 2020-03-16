衛福部16日記者會下午16:30正式召開，記者會上中央流行疫情指揮中心表示，歐洲及中東地區近期疫情擴大，3月4日至13日至土耳其旅行團團員有5人於今日(16日)確診，接觸者將持續追蹤。然而，土耳其政府目前公佈國內新增確診案例卻僅有5例，顯示出並未據實以報。

中央流行疫情指揮官陳時中。（圖／翻攝中央流行疫情指揮中心記者會）

為加強防疫警戒，指揮中心宣布除已公布列第三級之伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外，自3月17日零點起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級：警告(Warning)，國人應避免至當地所有非必要旅遊。

東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區，旅遊疫情提升至第三級警告。（圖／翻攝中央流行疫情指揮中心記者會）

指揮中心另外指出，像是俄羅斯，白俄羅斯，烏克蘭、羅馬尼亞丶保加利亞丶賽普勒斯丶塞爾維亞丶波士尼亞與赫塞哥維納丶蒙特內哥羅丶科索沃丶克羅埃西亞丶阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克及蒙古，民眾若從上述國家及地區入境，需進行14天居家檢疫。

指揮中心表示，東歐、中東、中亞及北非各國與申根區國家往來密切，多國已現新冠肺炎疫情，且位居歐亞非大陸交界，為進入亞洲之交通樞紐，雖已加強邊境管制和檢疫措施，仍持續輸出病例至其他國家；我國已發生多起該區移入之病例，指揮中心目前嚴密監控疫情變化，隨時調整旅遊建議範圍。

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(中時電子報)