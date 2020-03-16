防堵新冠肺炎疫情在社區傳播感染的可能性，北區各里活動中心紛紛進行消毒，針對居民常出入場域全面噴灑消毒，包含電梯按鈕、桌椅、門框、廁所等，防疫零死角。（摘自中市北區公所臉書）

因應新冠肺炎疫情全球蔓延，台中市北區公所防疫升級，自16日開始凡洽公民眾進入公所，均須戴口罩、量體溫、噴酒精消毒雙手，另在洽公區實施「實名」登記，包括，來訪者姓名、電話等基本資料等；里長第一線服務選民，至里辦公室洽公的民眾採「梅花座」，降低疫情風險。

台中市政府表示，每日固定進出公所上下班的員工，應配合台中市疫情應變指揮中心提升一級開設，每日落實量測體溫、酒精殺菌消毒手部等措施，員工做好自我健康管理，若量測額溫發現超過37．5度，戴口罩並儘速就醫。

北區育德里長黃志銘指出，他將里辦公室的桌椅及泡茶、沖咖啡等器具，通通搬到庭院。

他說，來訪里民採「梅花座」，里辦公室旁是育德園道，種植杜鵑、李花、桃花等，3到4月正值花開，戶外洽公、賞花，化解防疫期間憂悶情緒。防堵新冠肺炎疫情在社區傳播感染的可能性，北區各里活動中心紛紛進行消毒，針對居民常出入場域全面噴灑消毒，包含電梯按鈕、桌椅、門框、廁所等，防疫零死角。

(中時 )