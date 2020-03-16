為維護土城區居民的寧靜夜晚，不讓排氣管的轟隆聲擾人清夢，土城分局蒐集分析改裝車出沒熱時熱點資料，並參考易因超速行駛而肇事路段，聯合新北市政府環境保護局擴大設置路檢點，13日夜間同步出擊，針對改裝未經合格審驗排氣管車輛以及各項交通違規，採取強力攔查取締作為，展現警方強勢執法魄力及決心。

土城分局表示，本次路檢點同步設置於擺接堡路、金城路及中央路等處，均為土城區聯外重要幹道，除不時有民眾反映噪音車行駛妨害安寧外，另因往來車流量大，同時也是易發生交通事故路段。此次透過多點同步攔停查察方式，針對疑似製造噪音車輛逐一清查，也提醒民眾注意車前狀況並減速慢行，以確保自身行車安全，保障土城居民安全、安靜之交通環境。

本次執行共計攔查75輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，將由環保局依法舉發，另警方亦針對變更車體、未戴安全帽、無照駕駛等各項違規行為，分別依道路交通管理處罰條例告發共計135件，其中包含無照駕駛31件。

土城分局在此呼籲駕駛人勿任意改裝車輛，除警方會依據違規行為開立罰單外，若使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，環保局亦會依法逕行裁處新臺幣3,000元罰鍰，不但造成他人困擾又讓荷包失血，實在是得不償失。

(中時 )