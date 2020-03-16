新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團前往西班牙、葡萄牙11天旅遊旅遊，回程還將於香港轉機，民眾向媒體投訴，由於該團早已出發，返國後還可領取1萬4000元防疫補償金。對此，民政局長柯慶忠表示，一切依中央規定辦理，日後會加強宣導呼籲里長勿再帶團出國旅遊。

據悉，林綺芳去年開始號召里民一起出國旅遊，行程內容為「2020 南歐-西葡陽光風情」，團費每人約7萬3000元，出發日期為3月10日晚間8時從桃園出發到香港轉機，再飛往巴賽隆納；中間西班牙國內線巴賽隆納飛往里斯本；回程則是從馬德里到香港轉機，再回到桃園機場。

中央流行疫情指揮中心規定，自3月17日起非必要前往第三級國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取防疫補償金。但該團早已出發，團員可依規定領取。

柯慶忠表示，目前都依據中央規定辦法，新北市不會有例外，目前僅能加強宣導呼籲各里長，由於新冠肺炎蔓延全球，近期勿再帶團出國旅遊。

(中時 )